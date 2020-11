Prima Mendrisio, ora Chiasso. Non è passata inosservata la posa davanti alla stazione della gigantesca pensilina bianca («Come quella di Lugano, ma un po’ più piccola», la descriveva ieri una passante) che rappresenta l’elemento di spicco per ora della realizzazione del nuovo noto intermodale. Un progetto, lo ricordiamo, che oltre al Dipartimento del territorio coinvolge il Comune, le FFS e la Commissione regionale dei trasporti. Nodo intermodale che verrà realizzato a tappe e che dovrebbe venir completato entro il 2022. Un’opera che vuole riqualificare l’area attorno alla stazione e che prevede importanti novità anche dal punto viario. Si vogliono per esempio realizzare nuove zone privilegiate per i pedoni (da e per il centro), mentre le due pensiline del terminale dei bus - l’interscambio...