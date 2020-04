Cambio al vertice all’orizzonte per l’Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB). In luglio Claudio Guidotti subentrerà a Bettina Stark. L’abbiamo intervistata per tracciare un bilancio del suo lavoro e parlare del potenziale della regione, tra innovazione, mobilità, ripartenza dopo il coronavirus e valorizzazione del locale.

Si appresta a lasciare la direzione dell’ente dopo una decina di anni. L’ERS regionale ha preso forma ed è cresciuto con lei. Qual è il suo bilancio personale?

«L’iter che ha portato alla nascita dell’ERS-MB è iniziato nel 2008 ed è stato laborioso. Nel 2011 l’ente è diventato operativo attivando lo sportello regionale nel Municipio di Chiasso. In questi anni il ruolo dell’ERS-MB si è molto consolidato nella sua funzione di antenna sul territorio...