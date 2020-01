Della riqualificazione di piazza Baraini a Genestrerio si parla ormai da circa 15 anni. Era infatti il 2006 quando il Consiglio comunale dell’allora Comune aveva votato un credito per la riorganizzazione del centro della località e per una variante concernente il posteggio interrato approvato l’anno precedente. Questo secondo progetto si è concretizzato nel 2010, la piazza però non è mai stata rinnovata. In questo periodo le discussioni non sono mancate, arrivando persino a ipotizzare lo spostamento della strada cantonale che attraversa Genestrerio – e che fa una curva a gomito all’altezza della piazza – e la realizzazione di soluzioni per allontanare il traffico dal nucleo (si è parlato di una bretella e di gallerie).