Il 12 marzo il FoxTown ha annunciato la chiusura al pubblico dei suoi spazi. Eravamo ancora nelle prime fasi della pandemia (dichiarata tale solo il giorno precedente dall’OMS), i contagiati in Ticino erano 180 e il primo decesso risaliva a 48 ore prima. Non tutti avevano ancora capito l’impatto - sia sanitario che economico - che il coronavirus avrebbe avuto, e la scelta della «Città della volpe» di chiudere i battenti (anticipando tra l’altro la decisione cantonale), convinse molti che la situazione era seria. «Se chiude il FoxTown - hanno pensato in molti - allora la crisi è grave per davvero».

Sono passati quasi 50 giorni e l’outlet si prepara a ripartire in vista della prospettata riapertura dell’11 maggio. Ieri i proprietari del factory store hanno inviato una lettera a tutti i marchi...