È un progetto destinato a realizzare una rete di contatti per permettere agli anziani un’esistenza più tranquilla e degna di essere vissuta. Una rete inserita in un concetto di intergenerazionalità, senza stravolgere il luogo in cui vivono: renderlo più attrattivo evitando interventi invasivi. Sono questi gli intenti del Comune di Castel San Pietro che intende portare avanti un progetto inedito a livello nazionale coinvolgendo gli abitanti e lo spazio della frazione di Monte. L’obiettivo è di realizzare una sorta di percorso nel territorio che possa coniugare le esigenze degli anziani con quelle di bambini, adulti e visitatori. Con una spesa che sfiora il milione di franchi l’idea è attuare «interventi architettonici di piccola scala in grado di valorizzare le componenti dinamiche, sociali,...