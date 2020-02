Giornata decisiva, quella di ieri, per le strade del Monte Generoso e per chi da anni attende il loro risanamento. Per un triplice motivo. Il primo è un incontro con sopralluogo - all’inizio della prossima settimana ve ne è già in agenda un altro - con chi sul monte lavora perché gestisce un’attività agricola o un esercizio pubblico. Incontro voluto per capire come gestire il futuro...