«Se consideriamo l’ultimo mezzo secolo, quella inaugurata oggi è la seconda opera a livello d’importanza affrontata dal Comune». Il sindaco di Riva San Vitale Fausto Medici non ha usato giri di parole nel corso della conferenza stampa organizzata a margine della simbolica cerimonia che ha dato il via a un cantiere di cui si parla da oltre 10 anni: quello per il restauro del fabbricato che ospita la scuola elementare. Il restauro dell’edificio, composto da 5 blocchi quasi identici e classificato come monumento del moderno, comporta l’investimento strategico più importante dopo la ristrutturazione del palazzo comunale. Per rinnovare lo stabile inaugurato oltre 55 anni fa e per offrire agli alunni gli standard che meritano, il Municipio è quindi pronto a sborsare 6,3 milioni di franchi. «Non un franco in più» ha ricordato con il sorriso il sindaco agli architetti che si occuperanno del disegno, i titolari dello studio Bardelli Architetti Associati di Locarno.

I lavori sono iniziati lunedì e coinvolgeranno in un primo momento solo uno dei blocchi che compongono le scuole. «Dopo questa prima tappa che occuperà l’estate appena iniziata, ne seguiranno altre due che coinvolgeranno gli altri quattro blocchi, due alla volta», ha spiegato l’architetto Francesco Bardelli. Le opere in programma spaziano dall’aggiornamento tecnico e degli impianti di tutta la scuola, al risanamento dei serramenti, al restauro del calcestruzzo e delle note facciate di colore giallo.

Come scritto l’investimento stimato è di 6,3 milioni di franchi. Il progetto, ha ricordato ieri il sindaco, avrebbe tuttavia dovuto coinvolgere non solo il fabbricato delle Elementari, ma anche la palestra e la vicina scuola dell’infanzia. I costi stimati per l’intero pacchetto sfioravano però il 12 milioni di franchi e il Comune ha optato per procedere per gradi. «Durante questo cantiere decideremo come affrontare il restauro degli altri due edifici», ha aggiunto il sindaco.

Da un’aula all’altra

Essendo un monumento protetto, il fabbricato delle Elementari può essere utilizzate soltanto come scuola. Questo, che in passato è spesso stato un limite - alcune aule da qualche anno erano infatti inutilizzate - durante i lavori diventerà un vantaggio. Per permettere il restauro dei vari blocchi, gli allievi saranno spostati temporaneamente da un blocco all’altro, affinché le lezioni possano continuare a tenersi in aule non coinvolte dal cantiere (che durerà tre anni in totale). «Questo ci permette ad esempio di non dover prevedere l’uso di aule esterne o addirittura la posa di aule provvisorie», ha concluso il sindaco.