Lo ha pensato il Municipio di Castel San Pietro che dopo aver ultimato l’acquisto dello stabile ex Diantus ha promosso un sondaggio per farsi consigliare i futuri contenuti dell’edificio (che si chiamerà C.LAB, abbreviazione di Castello Laboratorio). Gli abitanti di Castello - ma non solo loro perché l’idea è di creare uno spazio a vocazione regionale - hanno avuto un mese per rispondere (febbraio) e oggi il Comune ha diffuso i primi risultati del sondaggio.

«Il Municipio ha ricevuto alcune indicazioni molto interessanti», si premette in una nota. La prima riguarda la partecipazione. Al sondaggio hanno partecipato 162 persone, una cifra valutata positivamente. Circa il 90% dei partecipanti vive a Castello. «Interessanti anche altri due dati. Innanzitutto quello relativo all’età dei partecipanti; tra i 26 e i 70 anni sono infatti rappresentate in egual percentuale tutte le fasce di età. Molto apprezzato anche il fatto che qualche giovanissimo e qualche over 70 abbia espresso la propria opinione. Il secondo dato riguarda la professione e la formazione scolastica dei partecipanti. Se sono state prevalentemente le persone dipendenti a esprimere la loro opinione, pochi sono stati invece gli studenti e i liberi professionisti».

Oltre ai dati riguardanti la partecipazione, ci sono naturalmente anche quelli concernenti il futuro dello stabile ex Diantus. La popolazione ha consigliato principalmente tre tipi di utilizzo: «Premettendo che la stragrande maggioranza abbia valutato come molto positivo l’acquisto da parte del Comune dello stabile, un terzo delle persone auspica che esso venga adibito a spazio per sale riunioni, esposizioni, eventi e manifestazioni. Un altro terzo propende invece per mettere gli spazi a disposizione di enti sociali, dei giovani, degli anziani e per scopi culturali. Ma c’è anche chi propone che vi possano trovare sede uffici, specialmente sotto forma di spazi per il lavoro condiviso». È altresì emerso il desiderio che il futuro edificio riqualificato e i suoi contenuti vengano gestiti direttamente dal Comune o in una gestione mista pubblico/privato nella quale il fattore di risultato economico non sia preminente.