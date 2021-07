Ecco i diplomati e i premiati del CPC

L’agente licenziato non ci sta e inoltra ricorso

Mendrisio

L’uomo è stato destituito dopo aver ricevuto un decreto d’accusa per furto di lieve entità che tuttora contesta – Per la sua legale «la misura è sproporzionata ed estremamente severa» - La Commissione istituita durante l’inchiesta amministrativa aveva optato per una «sanzione più lieve»