Dicevamo che Mendrisio ci sta riuscendo, allora perché non farlo anche altrove? Lo hanno pensato due consigliere comunali di Vacallo (Giovanna Lanini Noseda e Daniela Ravasi Fomasi, US e I Verdi), che hanno trasmesso in Municipio un’interpellanza in tal senso. Nella località ci sono ad esempio diverse vie intestate ad elementi naturali (via delle Ginestre, via dei Larici, eccetera), ma una sola è dedicata (anche) a una donna, sottolineano: via Pietro e Luisita Chiesa. Nel testo le firmatarie indicano già un possibile profilo a cui dedicare una via (Luisa Rovelli-Bernasconi) ma auspicano più in generale che «questo sia solo un punto di partenza».