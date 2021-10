Risale alla fine di settembre la decisione del Municipio di Mendrisio di annullare anche quest’anno la tradizionale fiera di San Martino che avrebbe dovuto tenersi dall’11 al 14 novembre. Dopo aver analizzato vari scenari, l’Esecutivo cittadino aveva dato preavviso negativo perché «le attuali restrizioni non gioverebbero né agli espositori né al pubblico». Dopo la decisione è scattata subito un’interrogazione comunale dal titolo «Vogliamo mantenere le nostre tradizioni in sicurezza?» che chiedeva lumi più approfonditi sull’annullamento dell’evento. Le risposte del Municipio sono molteplici e toccano diversi aspetti. Innanzitutto, prima di arrivare alla decisione finale l’Esecutivo «ha valutato tre varianti di Fiera di San Martino: una in cui non era necessario l’obbligo del certificato COVID e le altre due con l’obbligo». Più nel dettaglio, si è discusso di una fiera unicamente con il mercato, oppure di un evento completo, ma solamente diurno e infine anche di una fiera di San Martino completa e con orari normali. La prima variante è stata scartata in quanto si allontanava dal concetto generale della fiera. Gli ultimi due casi, invece, avrebbero comportato un deficit di oltre 200 mila franchi (sicurezza, bestiame, vie di fuga ecc). A segnare la decisione municipale «sono concorsi gli sforzi amministrativi, operativi nella gestione dell’evento e la sua sicurezza, nonché l’impegno finanziario aggravato che la Città avrebbe dovuto mettere in campo». Inoltre, chiosa l’Esecutivo, la decisione è stata anche influenzata dall’incertezza della situazione sanitaria.