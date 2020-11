Era finito al centro dell’attenzione nell’estate del 2019, perché «in stato di abbandono», come aveva scritto il consigliere comunale Otto Stephani in un’interrogazione. E qualche mese dopo l’attenzione era persino aumentata, in quanto alcuni residenti avevano segnalato interventi quasi quotidiani della polizia a causa di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ora però quell’area pubblica tra via Bossi e viale Volta a Chiasso (che si chiama Mosaico) è rinata. Gli interventi di riqualificazione promessi dal Municipio sono infatti terminati e hanno portato al rinnovo del parco giochi e del contiguo campetto sportivo multifunzionale. Tutti i giochi sono stati sostituiti, si spiega in un comunicato, i camminamenti e l’illuminazione sono stati rifatti «e si è proceduto a riconfigurare le aree che contornano i vari giochi». Per quel che concerne il campetto sportivo è invece stata posata una nuova pavimentazione in resina ed è stata sistemata la palizzata in legno.