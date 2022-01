Sono settimane importanti per il futuro della giovane India (la diciannovenne etiope, da 10 anni in Ticino con sua mamma e suo fratello). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) dovrà infatti decidere se concederle - come caso di rigore - la possibilità di restare in Svizzera oppure se dovrà essere rimpatriata in Etiopia. Il Canton Ticino - dove numerosi sono stati gli appelli e dove oggi il caso potrebbe venir discusso in Parlamento - si è espresso a favore della permanenza della famiglia ma potrebbe anche darsi che la SEM decida altrimenti, non considerando l’ex colonia italiana un Paese a rischio. La pensa in modo differente don Mussie Zerai, coordinatore euroepeo dei cattolici di rito Géèz. Prete e attivista, nel 2015 Zerai era stato candidato al premio Nobel e conosce bene la Svizzera...