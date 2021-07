«Era un vero signore. Una persona che ha fatto tanto per il Mendrisiotto e per il partito a tutti i livelli»: sono le prime parole dedicate a Fabio Rezzonico pronunciate del granconsigliere PLR Matteo Quadranti. Quest’ultimo conosceva bene Rezzonico il quale è deceduto all’età di 81 anni.

Rezzonico è stato soprattutto in prima fila nel contesto delle cure ospedaliere e assistenziali. Basti ricordare il suo impegno ventennale in seno all’Ente ospedaliero cantonale (EOC) sin dalla sua istituzione, prima come membro del Consiglio d’amministrazione e poi come presidente. «Di lui ricorderemo le sue visioni, il suo pragmatismo e il suo forte attaccamento al servizio pubblico» ricordano il Consiglio d’amministrazione e la direzione generale dell’EOC.

E il suo impegno in questo settore si è concretizzato anche a livello distrettuale. È stato infatti presidente del Consiglio della Fondazione Antonio Torriani dell’omonima casa per anziani di Mendrisio. Per anni è poi stato vicepresidente dell’Ente case per anziani del Mendrisiotto (ECAM).

Ma ovviamente non vanno dimenticati i suoi sforzi per il PLR in diversi ambiti. Vanno quindi ricordati i suoi meriti come vicepresidente del partito cantonale, municipale e consigliere comunale a Mendrisio e presidente sezionale sempre nel capoluogo.

È stato molto apprezzato anche nel campo del lavoro. Rezzonico ha infatti contribuito sostanzialmente alla crescita della ditta attiva in campo edile, la Fabio Rezzonico& Co, che vanta oltre 80 anni di storia.

Una cerimonia funebre di commiato si terrà giovedì alle 14 al cimitero di Mendrisio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata