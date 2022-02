I piccioni sono uccelli indubbiamenti carini, addirittura simpatici quando si alzano in volo nel cielo. Non di meno sono volatili noti per causare danni e imbrattare edifici e infrastrutture con i loro escrementi, oltre che essere potenzialmente pericolosi per la salute dell’uomo. In effetti indirettamente e a diverso titolo rientrano nella categoria degli organismi e delle specie animali e vegetali considerati nocivi. E lo sono soprattutto quando sono troppi, in particolare in ambito urbano e periurbano.

Anche la Città di Mendrisio si trova confrontata con i danni causati da questi uccelli. Come fare allora per cercare di contenere il proliferare dei piccioni e lottare contro il degrado degli spazi pubblici e privati, sempre nel rispetto della specie? Una soluzione potrebbe essere quella di...