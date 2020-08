Fermate momò? Le FFS rispondono picche

A seguito della richiesta da parte della «compatta coalizione» tra il Municipio di Mendrisio e Chiasso, la Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio, l’Ente regionale di sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio e all’Associazione di tutela degli utenti dei mezzi pubblici relativa alla soppressione delle fermate di Mendrisio e Chiasso per i treni a lunga percorrenza, le FFS prendono posizione in merito e rispondono picche: «I treni Intercity (IC) a lunga percorrenza non faranno fermate supplementari né a Chiasso né a Mendrisio». Come riporta la Rsi, non verranno quindi reintrodotte le fermate nel Mendrisiotto per gli Intercity e l’ex regia federale sottolinea che «il 95% della clientela del Mendrisiotto si sposta all’interno del Cantone, mentre solo il 5% prosegue il suo viaggio oltre San Gottardo». Per questo motivo, rispondere alla richiesta presentata da Municipi e associazioni momò non è una priorità strategica.