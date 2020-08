Fermato anche il complice della fuga notturna a Chiasso

Le ricerca intraprese a seguito dei fatti avvenuti poco prima dell’una di notte a Chiasso in via Serafino Balestra, hanno portato le polizie cantonale e comunale a identificare il passeggero che si era dato alla fuga. Un 55.enne libico ospite del Centro federale d’asilo, lo ricordiamo, è stato arrestato nella notte dopo aver messo in pericolo la vita degli agenti, per fermarlo è stato esploso un colpo senza conseguenze fisiche, il secondo uomo si era dato alla fuga. Questo pomeriggio verso le 16 il ricercato è stato segnalato in piazza Indipendenza dove è stato fermato da agenti. Si tratta anche in questo caso di un 33.enne richiedente l’asilo algerino del Centro federale d’asilo di Chiasso. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier