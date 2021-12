Nel Mendrisiotto è entrata nel vivo la campagna di ricerca fondi per un progetto polisportivo, nato per volontà di diverse associazioni sportive, denominato SportAcademy. La collaborazione è tra associazioni di varie discipline (ginnastica, arti marziali, alpinismo) e «costituisce un ottimo esempio di come lo sport si possa unire per raggiungere obiettivi che singolarmente sarebbero difficili da concretizzare» sottolinea FeSTI, la neocostituita associazione mantello che unisce le otto più grandi Federazioni sportive ticinesi, ed è presieduta da Loris Galbusera, alla testa della Ginnastica cantonale. Che ricorda come il progetto sia importante per la regione Mendrisiotto e Basso Ceresio e costituisca una risposta immediata alla mancanza di spazi. La struttura attrezzata adeguatamente per le discipline precedentemente menzionate, spiegano i promotori, è aperta anche ad accogliere istituti scolastici e/o altri gruppi/associazioni della regione.