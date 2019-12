I pompieri del Centro cantonale di soccorso del Mendrisiotto sono stati allarmarti per un incendio all’interno di un appartamento all’ultimo piano di un palazzo in via Rusca a Chiasso, questo pomeriggio, attorno alle 13.15. Sul posto sono intervenuti una decina di uomini con quattro veicoli che hanno contenuto le fiamme in un singolo locale, procedendo allo spegnimento. In un secondo tempo hanno provveduto a liberare i locali dal fumo. A titolo precauzionale i soccorritori del SAM sono intervenuti sul posto ma, stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, non si registrano feriti o intossicati. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso.