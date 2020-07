(Aggiornato alle 10.10) - Dispiego di forze dell’ordine in via Paolo Torriani a Mendrisio a causa di un incendio scoppiato in una abitazione poco prima delle 8.30. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha interessato la cucina di un appartamento posto al primo piano e, visto il denso fumo sprigionatosi, ha richiesto l’evacuazione dello stabile. Non vi sono feriti, ma una donna sarà sottoposta a controlli per un principio di intossicazione. Ingenti i danni all’appartamento.