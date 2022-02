Un incendio è divampato in uno stabile industriale di via Industria a Riva San Vitale questo pomeriggio, attorno alle 15. Il rogo ha interessato i filtri dell’impianto di aspirazione dello stabile. Lo comunica Rescue Media.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto che hanno spento le fiamme. Durante le operazioni di spegnimento via Industria è stata chiusa. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo.