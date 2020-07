Un incidente mortale è avvenuto oggi attorno alle 12.15 a Mendrisio. Come riferisce la polizia cantonale, un’automobilista 73.enne (cittadina italiana, residente in provincia di Como) stava circolando su via Francesco Borromini quando, giunta all'intersezione con via Cercera, ha proseguito la sua corsa diritto andando a scontrarsi frontalmente contro il muro situato di fronte.