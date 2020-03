Avrebbe riportato ferite di una certa gravità ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita, il conducente di una Jeep coinvolta in un incidente della circolazione avvenuto questa sera, poco prima delle 19. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media l’uomo, che circolava su via Gaggiolo a Stabio per immettersi sulla superstrada in direzione di Mendrisio, ha perso il controllo del veicolo centrando in pieno un palo della segnaletica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime cure al ferito, oltre ai pompieri del Centro di Soccorso del Mendrisiotto che si sono occupati della messa in sicurezza della scena e del recupero di liquidi e detriti dal campo stradale. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico.