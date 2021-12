Se si guarda Mendrisio (ma in generale il fondovalle momò) dal Monte Generoso l’impatto è quasi brutale. Gli spazi verdi sono rari e gli edifici industriali numerosi e spesso anche grandi. Nessuno lo nasconde, così come nessuno nega il ruolo determinante dell’industria per la Città.

Aumentare gli spazi verdi è quindi obiettivamente quasi impossibile. Per creare nuove aree verdi una possibilità però esiste ed è al centro di una mozione indirizzata al Municipio di Mendrisio da due consiglieri comunali (Gianluca Padlina del PPD e Luca Pestelacci del PLR). Una mozione che, se concretizzata nei suoi intenti, farebbe di Mendrisio un Comune pioniere per quanto concerne questo ambito. «La Città potrebbe, ancora una volta, fungere da esempio virtuoso per altri Comuni e, magari, spingere il Cantone ad...