Pensavano, probabilmente, di averla fatta franca. Ma, di fatto, il lieto fine (per loro) non c’è stato. È la breve storia di tre persone, fermate ieri dalle forze dell’ordine dopo una fuga durata meno di un giorno. Giovedì sera, infatti, un’auto con targhe ticinesi ha forzato un posto di blocco a Chiasso. Il veicolo, insieme agli occupanti, è però scomparso. Per gli agenti della Polizia comunale di Chiasso, però, non è stato difficile appuntarsi il numero di targa. E così, ieri pomeriggio, l’automobile è ricomparsa lungo le strade del Mendrisiotto. Una volta identificata è stata subito fermata: a bordo c’erano tre persone, due uomini – tra i quali il proprietario dell’auto, un 33.enne cittadino italiano – e una donna, tutti domiciliati nel distretto.