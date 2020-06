Oggi, 21 giugno, si sarebbe dovuta tenere in molte città svizzere e internazionali la Fête de la Musique, una festa all’aperto per celebrare ritmi e suoni che ha ispirato anche la nostrana Festa della Musica di Mendrisio. Per sei edizioni, quest’ultima ha animato il Magnifico borgo e quest’anno sarebbe dovuta cadere il prossimo fine settimana, ossia il 27 giugno. A causa dell’emergenza Covid-19, si è imposto l’annullamento della manifestazione ma, come segno di presenza, gli organizzatori hanno comunque voluto condividere con i momò alcune delle immagini scattate nell’edizione 2019.

A partire da oggi, quando si sarebbe celebrata la festa a livello internazionale, e fino a sabato prossimo, quando sarebbe stato il turno dell’evento mendrisiense, le vie del borgo saranno infatti ornate con le fotografie in formato gigante di un anno fa. Un segnale degli organizzatori per dire: «Ci siamo, continuiamo a lavorare per i prossimi spettacoli». Le dodici foto sono posizionate in corrispondenza dei luoghi dove sarebbero dovuti sorgere i palchi per i concerti (sul sito www.festadellamusica.ch e su Spotify possono inoltre essere riascoltati i brani delle esibizioni passate).

La Festa della Musica di Mendrisio è nata per celebrare il valore di libero accesso alla cultura musicale, offrendo spettacoli gratuiti di qualità in cui si esibiscono molteplici realtà del panorama musicale regionale e nazionale. La prima edizione si è tenuta nel 2014 e da allora il successo è cresciuto di anno in anno raggiungendo nelle ultime edizioni i 10 mila spettatori.

