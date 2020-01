Un nuovo accordo e una data indicativa di apertura.

Ci sono novità importanti in merito al progetto noto a tutti come FoxTown bis, che mira soprattutto alla creazione di nuove superfici commerciali all’interno del centro San Martino in via Moree a Mendrisio. Nel futuro gemello del FoxTown, ci spiega il patron della città della volpe Silvio Tarchini, «i negozi saranno attivi a fine settembre».

La notizia è tutt’altro che scontata. Il piano edilizio è infatti stato in pubblicazione due volte, la prima a settembre 2016, la seconda circa un anno dopo. Il primo disegno era stato ritirato dai promotori stessi, che lo avevano poi riproposto con qualche modifica. Il secondo incarto era arrivato fino ad ottenere la licenza edilizia, contro la stessa aveva però ricorso l’Associazione Traffico e Ambiente (ATA), dando vita a un piccolo giallo.

Il giallo della licenza

Prima di rilasciare il permesso edilizio, il Municipio di Mendrisio ha sottoscritto una convenzione con la Tarchini FoxTown SA. Un accordo che prevedeva che se la licenza non fosse cresciuta in giudicato entro un certo numero di giorni (una cinquantina, ndr), la stessa sarebbe decaduta. In altre parole, se qualcuno avesse inoltrato un ricorso contro l’autorizzazione edilizia, facendo dilatare i tempi della procedura - come accaduto con il reclamo dell’ATA - , il permesso avrebbe perso la sua validità. Questa convenzione ha contribuito a rendere la procedura edilizia anomala e complessa, non era ad esempio chiaro se decadendo la licenza edilizia, anche il ricorso dell’ATA doveva andare incontro allo stesso destino.

Il compromesso

Per uscire dallo stallo promotori del progetto, la Tarchini FoxTown SA, e ricorrenti hanno deciso di sedersi attorno a un tavolo. E la procedura di conciliazione ha avuto successo. Un accordo siglato di recente tra le parti ha infatti permesso di far uscire il progetto dal metaforico pantano burocratico e legislativo in cui era finito.

Il nostro riassunto brutale e semplificato all’estremo della vicenda è ulteriormente sintetizzato da Tarchini: «Abbiamo ottenuto tutti i permessi», chiarisce, prima di svelare delle date importanti, non solo inerenti il progetto FoxTown bis. Questo disegno edilizio è infatti indissolubilmente legato a un altro piano in corso nel comparto, quello per la realizzazione dell’autosilo San Martino, in costruzione dalla scorsa primavera a ridosso dell’omonima stazione ferroviaria e accanto all’omonimo centro. «L’autosilo sarà terminato e aperto nel mese di aprile, i lavori necessari per adattare gli spazi del centro San Martino inizieranno immediatamente dopo». La trasformazione degli spazi da magazzini e produzione a superfici di vendita, depositi e uffici sarà ultimata per il mese di settembre. «Le superfici di vendita occuperanno circa 6.700 metri quadrati, entro giugno si insedieranno inoltre nell’edificio anche altri uffici in cui lavorerà una sessantina di persone», conclude Tarchini.

Le condizioni

Ma cosa prevede l’accordo siglato tra la Tarchini FoxTown SA e l’ATA? Sostanzialmente che l’associazione avrebbe rinunciato ad opporsi al piano edilizio se fossero state attuate alcune misure a favore dell’ambiente e di chi utilizza i trasporti pubblici: un impianto fotovoltaico sul tetto del FoxTown (inaugurato in dicembre), delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici e un posteggio per biciclette (con decine di stalli) nei pressi della stazione ferroviaria. L’ATA ha inoltre chiesto e ottenuto una leggera riduzione delle superfici di vendita rispetto al progetto originale (inizialmente si parlava di 7.765 metri quadrati di negozi). «Riteniamo fondamentale mettere a disposizione posteggi park and rail a chi abita in quartieri discosti di Mendrisio o in Valle di Muggio (l’autosilo in costruzione includerà anche numerosi parcheggi park and rail, voluti fortemente anche dall’ATA, ndr), per questo abbiamo voluto anche la condizione della realizzazione di una Velostation per chi può arrivare alla fermata di San Martino in bici», precisa Grazia Bianchi dell’ATA.

Tanti parcheggi e una passerella

I parcheggi che l’autosilo San Martino metterà a disposizione (da aprile) saranno oltre 600, di cui 150 park and rail. Presto potrebbe inoltre concretizzarsi un altro disegno strategico, quello per la costruzione di una passerella pedonale che collegherà il centro San Martino con il FoxTown (la domanda di costruzione è in arrivo).

