Ancora un anno di attesa, esattamente uno, poi l’Ospedale Beata Vergine (OBV) di Mendrisio sarà più grande. E anche più ricco nella sua offerta. L’inaugurazione della nuova ala, in costruzione da poco più di due anni a ridosso dell’ospedale mendrisiense, è infatti in programma il 1. gennaio 2022. La data è confermata, malgrado il coronavirus, spiega l’EOC, a cui abbiamo chiesto delucidazioni sui lavori in corso. «La pandemia ha avuto un influsso sul cantiere e ci ha fatto perdere circa 2 mesi sulla tabella di marcia. Questo tuttavia, allo stato attuale, non ha causato dei posticipi nella data di apertura, che è rimasta invariata. In tutti i progetti di grosse dimensioni, come quello dell’OBV, nella fase di progettazione e programmazione delle tempistiche, vengono considerati e conteggiati...