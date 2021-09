La linea ferroviaria che va da Capolago-Riva San Vitale alla vetta del Monte Generoso è interrotta a causa di una frana. A darne notizia è LaRegione, secondo la quale i lavori per il ripristino della tratta sarebbero già in corso. Se non dovessero esserci danni alla base, «la circolazione dei treni per la vetta del Monte Generoso riprenderà da domani».