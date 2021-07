(Aggiornato alle 11.06) Frane e smottamenti in valle di Muggio: diverse strade chiuse. Continuano a creare grossi disagi le abbondanti precipitazioni cadute nella mattinata, in particolare nel Mendrisiotto . Nelle prime ore della giornata una colata di fango e detriti aveva invaso la strada cantonale a Caneggio e poche ore dopo si è riproposta la medesima situazione più a valle, all’altezza del Ponte di Sagno, rendendo la circolazione difficoltosa. Altri allagamenti anche a Morbio e Vacallo dove in via Bellavista l’esondazione di un riale ha reso necessario la chiusura della strada ed una casa è stata travolta dall’acqua venendo allagata completamente nella parte inferiore.

L’azienda acqua potabile di Breggia, intanto, fa sapere che a seguito del maltempo che sta imperversando sulla regione ha difficoltà a garantire gli usuali quantitativi di acqua potabile erogati. Chiede quindi alla popolazione di limitare i consumi per non sovraccaricare gli impianti di trattamento e filtrazione. L’acqua erogata dalle reti di distribuzione, per ora, è comunque potabile , (sebbene non disponibile negli usuali quantitativi). Da oggi e fino a nuovo avviso, viene quindi emanato il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per: