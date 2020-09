Di versioni della storia ne hanno raccontate svariate, tanto che per il giudice Amos Pagnamenta - come ha detto lui stesso oggi in aula - «è impossibile ricordarle tutte». Anche se resta l’incognita di quanti viaggi abbiano fatto attraverso la Svizzera con della droga in auto (verosimilmente quattro), su una cosa di dubbi non ce ne sono. Il 22 febbraio sono stati fermati con oltre 209 chilogrammi di hashish nascosta in auto. I due fratelli marocchini residenti in Italia alla sbarra oggi di fronte alla Corte delle assise criminali di Mendrisio presieduta da Pagnamenta non hanno quindi potuto che essere ritenuti colpevoli di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.