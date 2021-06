«Il parco e Villa Argentina furono acquistati per essere messi a disposizione della popolazione di Mendrisio. Sembra invece che a prevalere siano persone con comportamenti prevaricatori». È quanto sostiene il consigliere comunale Tiziano Fontana (Lista civica) che in un’interrogazione chiede l’intervento del Municipio per allontanare i trasgressori. Fontana prende lo spunto per il suo atto dai recenti disordini avvenuti di notte nel parco «ma il problema va al di là di questo grave episodio».

«Una realtà di schiamazzi»

Egli parla di «una realtà di schiamazzi, festini e vandalismi (muretti di giardini privati vandalizzati, bottiglie e lattine gettate nelle proprietà private oltre che lasciate sui gradini di Villa Argentina e nel parco) che si ripete da anni, fino alle prime ore del mattino». E la situazione sembra essersi aggravata in seguito alla pandemia «con ragazzi di ogni età, anche giovanissimi». E di conseguenza – secondo Fontana – sono aumentate le segnalazioni di abitanti della zona «esasperati da questa situazione. Coloro che hanno cercato garbatamente, in passato, di far cessare questi comportamenti sono stati insultati e scherniti».

All’interno del parco pubblico, del resto, «si vedono persone con cani al guinzaglio, benché i cartelli indichino, a giusta ragione, che è proibito portarveli, o ragazzi che giocano al pallone nel vasto prato ciò che provoca l’allontanamento di giovani madri coi loro bambini perché non si sentono in sicurezza». A questo si aggiungerebbero adolescenti che gareggiano con ciclomotori e scooter in via Buffi.

Fontana, poi, non dimentica «il degrado dei manufatti e della vegetazione», tema oggetto di una sua interrogazione nel lontano 2018 alla quale l’Esecutivo non ha ancora risposto. Da qui la domanda a sapere se esiste un piano di gestione del parco. Nell’interrogazione si chiede quindi se ci sono controlli regolari e quanti interventi ha già effettuato la polizia.

