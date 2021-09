Progetti

Il Municipio riunito in seduta extra muros alla Rovagina ha affrontato il tema della pianificazione degli investimenti futuri - Nei prossimi 4 anni circa saranno spesi 50 milioni di franchi e l’Esecutivo - non vuole lasciare nulla al caso - Dopo il Palapenz saranno rinnovati due asili e le palestre in via Soave