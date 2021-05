Da tempo i residenti del quartiere ne chiedevano l’introduzione e finalmente adesso sta per arrivare. Stiamo parlando dell’istituzione di una Zona 30 nelle vie al Pero, Colombera e Campagnola a Genestrerio. Il progetto di sistemazione stradale è in pubblicazione fino al 14 giugno all’Ufficio tecnico comunale a Mendrisio. Se non ci saranno intoppi si procederà al più presto alla posa della segnaletica e dei necessari accorgimenti per fare in modo che le automobili rispettino il limite di 30 chilometri all’ora.

Provvedimenti specifici

Attualmente vige il limite generale di 50 chilometri orari e l’accesso a quel comparto del quartiere è permesso unicamente ai residenti, con eccezione per il servizio a domicilio, per i possessori di un permesso di polizia, per ciclomotori e per biciclette. Per allestire...