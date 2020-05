Dopo quasi otto mesi di discussioni, che hanno spaccato in due i gruppi politici di Chiasso, la questione della gestione dello stadio Riva IV è giunta a una conclusione che non è quella che in molti si aspettavano. Negli scorsi giorni il Football Club Chiasso ha inviato una lettera in cui informa il Municipio di aver deciso di rinunciare al progetto. Cade dunque la convenzione (stilata tra Comune, rossoblù e l’associazione che gestisce il settore giovanile) che intendeva affidare all’FC Chiasso - per i prossimi 15 anni - la cura dell’infrastruttura inaugurata nel 1969 in cambio di un contributo annuo di 150.000 franchi.