Con l’inizio della nuova legislatura, il Municipio di Mendrisio ha cominciato a interrogarsi sull’effettivo valore delle visioni dei prossimi anni per la città. Così, nonostante la ripresa fiscale, l’Esecutivo non può permettersi di stare con le mani in mano. Ha così deciso di mettere mano al Piano finanziario 2020-2024, al Piano delle opere e al documento strategico Mendrisio 2030(35). Ogni elemento di questi dossier sarà analizzato per valutare se gli indirizzi della città vanno modificati o no. È un lavoro lungo e impegnativo, i cui effetti si vedranno solo a medio termine. Così, nel Preventivo 2022 del Comune le conseguenze si riverberano solo debolmente.

Questa sintetica premessa è stata pronunciata questo primo pomeriggio dal sindaco Samuele Cavadini e dal capo del Dicastero finanze Daniele Caverzasio nell’illustrare il bilancio prospettico per l’anno prossimo. «L’obiettivo è di ricercare l’efficienza e l’efficacia per garantire il meglio ai cittadini» hanno detto all’unisono. «La frase “Si è sempre fatto così” non è più attuale, bisogna rimettersi in discussione» ha precisato Caverzasio.

Non di meno il Preventivo 2022 mostra già dati incoraggianti. È vero che il disavanzo previsto è di oltre 2,2 milioni di franchi ma è comunque molto inferiore a quello precedente (–6,5 milioni).

Contenimento delle spese

Ma a che cosa è dovuto questo risultato? Due sono gli elementi caratterizzanti.

In primo luogo va considerato il chiaro contenimento della spesa pubblica di 1,1 milioni di franchi. Circa la metà, 600.000 franchi, è il risultato del lavoro svolto dai capidicastero e dei funzionari con il consulente esterno assunto proprio per un esame della spesa comunale e determinare nuovi obiettivi di risparmio. Il resto è da attribuire ad altri fattori, con in primo piano la conferma della riduzione dell’indice di forza finanziaria di Mendrisio, ciò che ha permesso di contenere alcuni flussi finanziari Cantone-Comuni.

Il secondo elemento di sicuro influsso è la prevista ripresa del gettito fiscale che appare più rapida rispetto alla precedenti proiezioni economiche. «Il Preventivo 2022 prevede un gettito base d’imposta comunale in linea con i valori precedenti alla crisi Covid» si legge nel documento trasmesso ai consiglieri comunali.

Moltiplicatore: conferma al 75%

Fra i compiti del Legislativo c’è anche quello di determinare il moltiplicatore d’imposta. Sulla base di un’aliquota aritmetica del 78,8% (molto più bassa rispetto all’86,9% del 2021), il Municipio propone di confermare il moltiplicatore al 75%.

Fino a quando si potrà mantenere questa percentuale? Cavadini ha spiegato che l’intenzione dell’Esecutivo è di non esagerare con la pressione fiscale sui cittadini in questo periodo non facile. Non di meno ha ammesso che all’orizzonte si stagliano difficoltà a mantenere il 75%.

«Il differimento di almeno un anno del possibile aumento del moltiplicatore permetterà inoltre all’amministrazione di ulteriormente affinare la proiezione del gettito comunale» si legge nel preventivo.

Sostanzioso capitale proprio

In questo discorso va inserito anche quello relativo al capitale proprio del Comune. Allibrato nel conto patrimoniale al 1. gennaio scorso supera i 33 milioni di franchi, un importo pari al 58% del gettito base comunale stimato per l’anno 2022. Una somma definita «sufficiente per far fronte ai disavanzi previsti per gli anni 2021 e 2022».

Principali opere

«Mendrisio è una città che non vuole fermarsi» ha detto Caverzasio riferendosi anche al programma di investimenti per l’anno prossimo. A bilancio ci sono investimenti per un valore lordo di spesa di 32,3 milioni di franchi, a cui corrispondono entrate stimate in 8,8 milioni, per un totale d’investimenti netti di 23,5 milioni. Ma in futuro «sarà difficile mantenere questo ritmo» ha detto Caverzasio.

Le principali opere per l’anno 2022 sono le seguenti: autosilo all’Ospedale regionale 5,9 milioni; Piano generale di smaltimento delle acque (prima e seconda fase) 5,5 milioni; Via Laveggio superiore e allacciamento rotonda stand di tiro 834.000 franchi; risanamento e manutenzione straordinaria del piazzale alla Valle 800.000 franchi; serramenti e luci d’emergenza al centro scolastico Canavee 700.000 franchi; rinnovo parco veicoli ufficio tecnico 700.000 franchi.

Piano finanziario e Piano delle opere

Il Piano finanziario 2020-2024 sarà presentato nelle prossime settimane. Illustrerà ancora una situazione di difficoltà economica per gli anni 2022-2027. Il documento prevede nuovi obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Essi non permetterebbero però un riequilibrio dei conti a medio termine. Per ciò l’Esecutivo propone un riallineamento fra il moltiplicatore d’imposta comunale con quello aritmetico.

Il Municipio presenterà anche l’aggiornato Piano delle opere prioritarie che prevede anche degli investimenti necessari alla realizzazione della visione strategica della Città di domani.

