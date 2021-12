Era previsto. E così è stato. Per tutta la giornata di ieri le difese hanno tentato di sgretolare, pezzo dopo pezzo, l’impianto accusatorio portato in aula dal Ministero pubblico. E forse già domani - con la sentenza che potrebbe arrivare alle 17 - si saprà se gli avvocati Marco Bertoli ed Elio Brunetti hanno raggiunto il loro intento. E in che misura. Stiamo parlando del processo per la morte, il 27 novembre del 2015, di Angelo Falconi. Quella sera, a Chiasso, il 73.enne venne ucciso a sprangate in un’autorimessa di via Valdani. La procuratrice pubblica Marisa Alfier - che ha esposto la sua tesi mercoledì - è convinta che a ucciderlo siano stati in due: Pasquale Ignorato (oggi cinquantasettenne) e suo figlio Mirko (oggi ventinovenne). Uno con una spranga di ferro - rinvenuta tempo dopo - e...