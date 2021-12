Giallo di via Valdani: quanti problemi con la rogatoria

Aggiornato alle 10.57 - La procuratrice pubblica Marisa Alfier, titolare dell’inchiesta, ha illustrato in aula le difficoltà che ha dovuto affrontare con la rogatoria internazionale. Dopo il fatto di sangue i due sospettati (Pasquale e Mirko Ignorato) scapparono in Italia e trovarono accoglienza da parenti vicini a Napoli. Il Ministero pubblico ticinese presentò quasi subito all’Italia una richiesta di assistenza giudiziaria e in effetti i carabinieri arrestarono i due in tempi bravissimi. Ma i meccanismi di collaborazione tra Svizzera i Italia mostrarono anche parecchie lacune in fase di raccolta delle prove. I magistrati ticinesi - ha spiegato Alfier - chiesero ai colleghi di Napoli di effettuare diverse analisi. Le impronte digitali per esempio, l’analisi dei vestiti indossati, e un prelievo delle eventuali tracce organiche sotto le unghie degli imputati. «Ma questo esame - ha ricordato la procuratrice - è stato eseguito solo in febbraio, poco prima che venissero riconsegnati alla Svizzera». Esami fondamentali in casi come questo, ma che non servono a nulla se vengono effettuati con tre mesi di ritardo. «Vestiti e scarpe sono arrivati nel novembre del 2016», e dunque un anno dopo il fatto di sangue, «e ancora attendiamo due cellulari sequestrati in Italia».