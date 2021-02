La Fondazione è stata costituita nel 2020 proprio con il compito di edificare la palestra dedicata ad alcune discipline ma pure aperta ad altre attività compatibili con la struttura. Alla SportAcademy fanno capo la neocostituita Gym Elite Mendrisiotto (in pratica le Società federali di ginnastica di Balerna, Chiasso, Mendrisio, Morbio Inferiore e Stabio), la sezione di Chiasso della Società alpinistica ticinese e il Dojo arti marziali Mendrisiotto. Tutti questi attori sono alla ricerca di spazi per poter praticare al meglio le loro discipline visto che oramai non bastano le palestre comunali e cantonali e che le strutture non sono più adeguate. Il progetto è stato sviluppato cercando soluzioni economiche alla portata delle società interessate. Dopo alcune valutazioni è stato identificato il terreno di Genestrerio che a livello pianificatorio è già adatto all’impianto (zona per attrezzature pubbliche). La struttura proposta è pensata quale centro di allenamento e non per l’organizzazione di eventi competitivi in presenza del pubblico. Per questo motivo il traffico indotto è relativo unicamente agli utilizzatori che accedono all’impianto.