Giornata di festa per i diplomati dell’Accademia di Mendrisio

Sono stati 152 i diplomi di master of science in architecture e 4 i diplomi di dottorato consegnati sabato scorso nel Parco di Villa Argentina a Mendrisio nel corso della cerimonia di consegna dei diplomi dell’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana. L’evento, riservato a un numero limitato di partecipanti, è stato trasmesso in diretta streaming sul sito dell’Accademia di architettura e sui suoi canali social.