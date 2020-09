Giornata di festa per i nuovi architetti

Quello della consegna dei diplomi è uno dei giorni più importanti della vita di ogni studente. E lo è stata per i numerosi laureati che - con sorrisi smaglianti stampati in volto e vestiti eleganti - hanno ritirato oggi il proprio titolo in occasione della cerimonia che si è tenuta all’Accademia di architettura dell’USI di Mendrisio. I partecipanti hanno mantenuto le distanze sociali e l’evento è stato trasmesso in diretta streaming per coloro che non vi hanno potuto partecipare. Tanti auguri a tutti i nuovi architetti!