Gioventù rurale: San Martino a Mendrisio in formato mini

Per la seconda volta consecutiva la Sagra di San Martino a Mendrisio non si farà a causa delle difficoltà organizzative dovute alle necessarie misure sanitarie da mettere in atto. Ma c’è chi non demorde, chi insomma non vuole che il virus abbia la meglio anche stavolta. Così la Gioventù rurale del Mendrisiotto ha deciso di mettere in piedi un «suo» San Martino, in forma molto ridotta e comunque non nella sede abituale. Si chiamerà «San Martin mancaa in Cantina» e sarà un’occasione per non lasciar cadere una tradizione molto sentita nel Mendrisiotto e non solo.