Un importante giro di dollari falsi nel Mendrisiotto è stato scoperto dal ministero pubblico della Confederazione. Come riporta la RSI, in manette sono finite cinque persone: tre lettoni, un italiano e uno svizzero, entrambi residenti nel Mendrisiotto.

Alla Procura federale spetterà il compito di fare luce sulla videnda, ma stando alla RSI sarebbero stati raggirati anche UBS (per 8 mila dollari) e BancaStato (che ne ha accettati 9 mila). La Raiffeisen li avrebbe invece rifiutati, così come tutti gli uffici di cambio in cui gli indagati si erano presentati.