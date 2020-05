Gli agenti all’opera, tra furti, droga e incidenti

Nel corso del 2019 la Polizia della Città di Mendrisio ha implementato il concetto operativo improntato sulla «Polizia di prossimità» privilegiando una serie di campagne informative su tematiche d’attualità legate alla sicurezza e riproponendo per il secondo anno l’iniziativa «Polizia in Piazza» che ha permesso di dialogare con la popolazione dei quartieri cittadini e dei dieci Comuni convenzionati. Anche quest’anno la campagna ha riscontrato un’ottima rispondenza. Lo si legge in un comunicato stampa che riassume le attività svolte dalla Polizia della Città di Mendrisio durante il 2019.

Furti

Dopo un calo costante degli anni precedenti, è stato riscontrato un leggero aumento di furti e tentati furti denunciati ai servizi di polizia. Nel 2019, sul territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio ne sono stati commessi 329 (238 nel 2018), registrando un aumento rispetto l’anno precedente (da notare che negli anni 2006 e 2007 nel solo Quartiere di Mendrisio sono state raggiunte punte di oltre 350 furti).

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda i Comuni convenzionati della Regione II (Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Maroggia, Melano, Riva San Vitale, Rovio e Stabio) che ha mostrato un aumento dei furti.

Interventi

Pressoché costante il numero delle persone oggetto di controlli (2.105 nel 2018 / 1.922 nel 2019) come pure il numero degli interventi effettuati (5.785 nel 2048 / 5.495 nel 2019).

Si registra una lieve diminuzione delle tipologie di interventi, che destano maggiore preoccupazione quali: l’accattonaggio, le liti familiari, disturbi della quiete pubblica, atti di vandalismo. Per contro si constata un leggero aumento degli interventi per incidenti della circolazione stradale.

Le segnalazioni di intervento da parte di privati sono state 601. Si conferma pertanto la collaborazione con il cittadino che si rivolge alle autorità locali, come pure una buona collaborazione nell’ambito del flusso delle informazioni.

Incidenti

Il numero complessivo degli incidenti è stato di 164. Dai dati statistici emerge che il 33% dei casi avviene per collisione frontale, il 19% in fase di parcheggio, il 15% per sbandamento per colpa propria, il 13% nello svoltare, il 12% in fase di sorpasso o cambio corsia, il 5% incidente con pedone, il 2% nell’immettersi su una strada e l’1% per incidente con animale. Non si registra alcun incidente mortale.

La tratta stradale più sollecitata da incidenti della circolazione stradale del Quartiere di Mendrisio è stata Via Franco Zorzi, dove si sono registrati 24 incidenti con soli danni materiali, 3 con ferimenti leggeri ed uno con ferimento grave. Le tratte stradali dove si sono registrati più incidenti con ferimento sono risultate essere la Via Canova nel Quartiere di Genestrerio, con 7 feriti leggeri ed 1 grave, e la Via Zorzi nel Quartiere di Mendrisio con 3 feriti leggeri ed uno grave. Sul resto del territorio è stato constatato che il Quartiere con il maggior numero di incidenti è risultato Rancate, con 20 incidenti, ed il Quartiere con più incidenti con ferimento quello di Genestrerio con 9 ferimenti.

Anche se possono concorrere diversi fattori (massa di traffico, condizioni meteo, ecc.) si può definire sicura la rete stradale della Città di Mendrisio anche se sono pianificati e previsti in futuro altri interventi di miglioria nell’ambito della sicurezza viaria, sia per conducenti di veicoli sia per pedoni.

Contravvenzioni comunali LOrP e LDiss

Le contravvenzioni comunali alla Legge sull’ordine pubblico sono state 29, così ripartite:

• 10 imbrattamento beni pubblici;

• 9 accattonaggio;

• 8 disturbo della quiete pubblica;

• 2 schiamazzi notturni.

Nessun caso formalmente perseguito nell’ambito della Legge sulla dissimulazione del viso in luogo pubblico (informazione / dissuasione). Per contro per quanto riguarda l’inosservanza a regolamenti e/o ordinanze comunali sono stati emessi 16 rapporti di contravvenzione.

Servizio antidroga

Nel corso del 2019 il servizio preposto, in collaborazione con la Polizia cantonale, ha operato il fermo di 175 persone, tutte denunciate, di cui 11 arrestate.

Anche in questo ambito, oltre all’aspetto repressivo, l’approccio è spesso di tipo preventivo soprattutto per quanto riguarda i minorenni ed i giovani adulti dove la collaborazione con i servizi sociali preposti risulta spesso decisiva.

Servizio Anziani Soli

Per quanto attiene il Servizio Anziani Soli, svolto in collaborazione con il Dicastero Istituzioni sociali, nel corso del 2019 sono stati 39 gli anziani che, vivendo soli al loro domicilio, hanno fruito di visite mensili regolari. Le visite a domicilio effettuate si attestano a 399.

Manifestazioni

Le prestazioni di polizia (compreso gli assistenti e ausiliari di polizia) per manifestazioni e appuntamenti vari autorizzati nel nostro Comune a favore di Enti e Società, che comprendono il servizio d’ordine, la preparazione e posa segnaletica, la messa a disposizione di transenne e segnali, ecc., ha registrato un lieve aumento con complessive 3.726 ore lavorative. La prestazione finanziaria complessiva corrisponde a 185.628 franchi.

Comuni convenzionati

La presenza e l’attività nei dieci Comuni convenzionati è costante e la risposta alle sollecitazioni delle diverse amministrazioni è celere. Le cifre mostrano una presenza complessiva quantificabile in 13.082 ore. Gli incontri con i capidicastero dei Comuni convenzionati hanno mostrato una loro sostanziale soddisfazione per il servizio offerto e per la rapida risposta a problematiche puntuali.

Notifica atti esecutivi e giudiziari

Gli agenti hanno notificato 302 atti giudiziari per conto di vari Enti e Autorità; 4.345 i precetti esecutivi intimati.

Formazione

Il settore dell’aggiornamento professionale, determinante per l’agente di polizia, richiede sempre un grosso onere di tempo. Nel corso del 2019 si sono complessivamente dedicate 3.163 ore per la formazione.

©CdT.ch - Riproduzione riservata