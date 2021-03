Il progetto che è in fase di ultimazione è quello per la valorizzazione della cerreta di Premoran, che si trova lungo la strada che da Meride porta al Serpiano, poco dopo la località Fontana. I cerri sono una specie di quercia, grossi alberi presenti in Ticino solo in rare circoscritte, soprattutto nel Sottoceneri. Una di queste zone si trova appunto a Meride e qualche anno fa il forestale di zona Sanzio Guidali, ha proposto al Cantone di prendersene cura e valorizzarla. La sua idea ha portato all’inaugurazione di un comparto di bosco luminoso di circa 2 ettari, una selva di cerri dal valore storico-culturale, agricolo, venatorio ed ecologico. Quindi «preservando e valorizzando i cerri, creando una sorta di zona di passaggio tra la campagna di Meride e il bosco, creando l’ambiente ideale per specie rare - come la Filipendula vulgaris, una specie erbacea che in Ticino si trova unicamente nella regione del San Giorgio», ha spiegato Lorenzo Schmid, della ditta Oikos, che è il responsabile del progetto. Ma il disegno permette anche di creare una zona di sosta per la selvaggina e l’habitat ideale per alcune specie di uccelli, insetti xilofagi e mammiferi onnivori.