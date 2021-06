Sta per finire l’anno scolastico e a volte ai genitori capita di non sapere che cosa far fare ai propri figli. Invece di lasciarli bighellonare ci sarebbe l’opportunità di dar loro la possibilità di familiarizzarsi ancora di più con i computer e nel contempo, soprattutto, divertirsi attraverso gli e-sports, con simulatori di guida e gaming. L’occasione viene offerta dal Fog Esport Team di Mendrisio che per i mesi di giugno, luglio e agosto propone un Esport Summer Camp nella sua sede in via Penate 16 (Centro Delta) destinato ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni.

Apparecchiature moderne

«Disponiamo di una sede tecnologicamente avanzata. 250 metri quadrati con postazioni da gaming di ultima generazione e simulatori di guida professionali capaci di riprodurre al 95% le sensazioni di una vettura da competizione...