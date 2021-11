Un fronte freddo sta attraversando in questo momento la regione alpina. Se a nord l’inverno è arrivato, a sud una forte cellula temporalesca e un’attiva fulminazione ricordano l’estate. Dal Mendrisiotto sono pervenute a MeteoSvizzera segnalazioni di gragnuola e chicchi di grandine. Grandine che poi, in tarda serata, è arrivata anche nel Luganese. Una nostra lettrice ci ha invece inviato un video, che testimonia il fenomeno.

Spazio anche alla neve

Non solo grandine, ad ogni modo, in questo sabato sera di fine novembre. Nel Luganese, infatti, la neve ha fatto capolino in Valcolla, mentre in Alta Leventina ha ammantato prati e strade.