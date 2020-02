Questa sera verso le 22 presso un'azienda attiva nella produzione di acciaio in via Maggi a Rancate vi è stato un infortunio sul lavoro. Un 42enne operaio italiano della provincia di Varese era intento a trafilare i filati con un macchinario. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è stato colpito al petto da un pezzo staccatosi dall'apparecchiatura. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del SAM di Mendrisio che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato all'ospedale. Il 42enne versa in gravi condizioni tali da metterne in pericolo la vita.