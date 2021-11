«Stiamo finendo di sgelare il ghiaccio in pista. Domani (oggi per chi legge) arriveranno gli specialisti per cercare il punto esatto della fuoriuscita di CO2. Solo allora potremo stabilire quando la pista potrà essere riaperta»: sono le parole non molto rassicuranti del capo dell’Ufficio tecnico di Chiasso Rudy Cereghetti da noi interpellato per capire quando potrà essere sistemato il guasto all’impianto di refrigerazione. Si parlava di almeno 5 settimane di chiusura «ma sono solo speculazioni, è presto per poter essere precisi» aggiunge Cereghetti. E questa situazione sta mettendo in grossi guai gli utilizzatori principali della pista cioè l’Hockey Club Chiasso (HCC), il Club Pattinaggio Chiasso (CPC) e il Curling Club Chiasso (CCC). C’è chi parla di situazione «drammatica», chi sta facendo i salti mortali per assicurare la continuità dell’attività sportiva e chi invece affronta questo brutto momento con preoccupazione, conscio comunque del fatto che si possa fare ben poco se non aspettare.

Galfetti: «Partite in salvo»

«Noi ci stiamo riorganizzando prevedendo un stop di 5 settimane. In questo lasso di tempo abbiamo in calendario 14 partite che per fortuna siamo riusciti a spostare in altre strutture del cantone» ci ha detto il presidente dell’HCC Claudio Galfetti. Per questa ragione dice grazie ai responsabili delle piste di Biasca, Faido e Ambrì che generosamente hanno messo a disposizione delle ore di ghiaccio nelle loro strutture. «Per le nostre squadre siamo anche riusciti a fare in modo che si allenino una volta alla settimana. Più di così non si può fare. Con l’HCAP ci siamo anche accordati per alcuni allenamenti misti, con i ragazzi biancoblù. Per i più piccini potrebbe poi aprirsi la possibilità di accedere alla pista provvisoria che sarà eretta a Melide dal 4 dicembre. Sono guasti che possono capitare» ha aggiunto uno sconsolato Galfetti.

Il presidente ci ha confermato che in settembre era giunta una segnalazione di una micro-perdita ma che si pensava comunque di poter portare a termine la stagione. Purtroppo però, alla luce dei fatti, la situazione si è viepiù aggravata, tanto da dover chiudere tutto.

Jelmini: «Un vero dramma»

Cinzia Jelmini, presidente del CPC, non ha invece esitato a definire «drammatica» la situazione. E per fortuna che le sono venuti incontro i responsabili della pista di Bellinzona dove gli atleti possono recarsi per gli allenamenti, anche se in condizioni non ottimali. «Ogni pattinatrice e pattinatore può allenarsi per circa un terzo delle ore abituali. Le condizioni non sono certo ottimali. Per loro è frustrante dal punto di vista agonistico: hanno passato l’estate a prepararsi, senza ora poter dimostrare il loro valore. A tutto ciò bisogna aggiungere anche il surplus di impegno dei genitori che solitamente accompagnano gli atleti alle piste» ha soggiunto Jelmini.

Senza parlare poi dei costi: la presidente ha accennato ai mancati incassi alla buvette, alle spese per la pista di Bellinzona (minime ma qualcosa da pagare c’è) e magari anche alla restituzione delle tasse sociali: «Insomma dobbiamo ragionare quasi giorno per giorno. In generale bisognerebbe comunque fare di più per lo sport nel Mendrisiotto, dotando il distretto di strutture».

Romelli: «Basta allenamenti»

Il CCC, presieduto da Luca Romelli, ha incassato il colpo e deciso di annullare tout court gli allenamenti. «Noi ne facevamo uno alla settimana, il martedì sera. Grazie agli amici del Curling Club Lugano gli interessati possono far capo ai loro spazi alla Resega qualora ci fossero dei posti liberi. Per fortuna in questo periodo non abbiamo gare in sede» ci dice Romelli con una certa filosofia.

A Varese e a Como si sta anche peggio

Con la pista di Chiasso inutilizzabile, verrebbe ovvio indirizzarsi verso i due palazzetti più vicini appena al di là della frontiera. Ebbene, la sfortuna sembra essersi accanita contro gli appassionati degli sport del ghiaccio. Il palazzetto di Varese è infatti chiuso per ristrutturazioni almeno fino al settembre 2022. Ancora peggiore la situazione a Como-Casate: «L’impianto è temporaneamente chiuso da mercoledì 17 novembre per verifiche alla tenuta statica della copertura» si legge sul sito dello stadio del ghiaccio. «Vedrete che fra un po’ saranno loro a chiedere il ghiaccio a noi» ha ironizzato il presidente dell’HCC Claudio Galfetti.

