«Guai a toccare BancaStato»

«In attesa di una risposta sul tema abbiamo deciso di lanciare una petizione dal titolo “Non smantellate BancaStato Mendrisio”», si legge in una nota del gruppo Lega dei ticinesi - UDC - UDF. «Non riusciamo a credere che in una città universitaria, comune polo del distretto, dove altri decidono di investire, la banca dei ticinesi pensi di trasformare la propria agenzia in una filiale “light” (come a Cevio)». Con la petizione si vuole «difendere un servizio molto apprezzato dalla popolazione e chiedere nel contempo un rilancio della stessa agenzia in considerazione dello sviluppo che la città sta assumendo». La petizione è sostenuta da tutte le forze politiche.